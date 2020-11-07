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Женская сборная России по гандболу начнёт Евро-2020 в Хернинге

Женская сборная России по гандболу начнёт Евро-2020 в Хернинге
Другие / Гандбол 0

Матчи женской сборной России по гандболу в предварительном раунде чемпионата Европы – 2020 пройдут на арене «Йюске-банк-боксен» в Хернинге (Дания), сообщает пресс-служба ФГР.

Изначально группа с участием российской национальной команды должна была играть на «Норд Арене» во Фредериксхавне, но город отказался от турнира из-за ограничений, введённых местными властями для борьбы с коронавирусом. Европейская федерация гандбола быстро нашла альтернативный вариант.

В предварительном раунде Россия сыграет в группе В вместе с командами Швеции, Испании и Чехии с 3 по 7 декабря. Также в Хернинге пройдут матчи группы А (Франция, Дания, Черногория, Словения). Команды из групп С и D должны сыграть в Тронхейме (Норвегия).

Основной раунд чемпионата Европы пройдёт с 10 по 15 декабря, полуфиналы состоятся 18 декабря, а матч за 3-е место и финал запланированы на 20 декабря.

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