Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Команда Никиты Нагорного победила на турнире по спортивной гимнастике в Токио

Команда Никиты Нагорного победила на турнире по спортивной гимнастике в Токио
Другие / Прочие виды спорта 0

Команда «Солидарность», за которую выступал россиянин Никита Нагорный, победила на международном турнире по спортивной гимнастике в Токио (Япония).

Спортсмены из четырёх стран (Россия, США, Китай и Япония) были разделены на две команды — «Солидарность» и «Дружба». По результатам выступлений победу одержала «Солидарность», набравшая 423,6 балла. «Дружбе» удалось набрать 421,3 очка.

За «Солидарность» также выступали россияне Елена Герасимова, Александра Щеколдина и Дмитрий Ланкин и трёхкратный олимпийский чемпион японец Кохэй Утимура.

Нагорный – действующий чемпион Европы и мира в индивидуальном многоборье. Всего в его активе три золота чемпионата мира–2019 и шесть наград высшей пробы, завоёванных на чемпионатах Европы. Также Никита — серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года в команде.

Аверина и Нагорный — победители онлайн-голосования в номинации «Гордость России»
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020