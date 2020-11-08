Команда Никиты Нагорного победила на турнире по спортивной гимнастике в Токио

Команда «Солидарность», за которую выступал россиянин Никита Нагорный, победила на международном турнире по спортивной гимнастике в Токио (Япония).

Спортсмены из четырёх стран (Россия, США, Китай и Япония) были разделены на две команды — «Солидарность» и «Дружба». По результатам выступлений победу одержала «Солидарность», набравшая 423,6 балла. «Дружбе» удалось набрать 421,3 очка.

За «Солидарность» также выступали россияне Елена Герасимова, Александра Щеколдина и Дмитрий Ланкин и трёхкратный олимпийский чемпион японец Кохэй Утимура.

Нагорный – действующий чемпион Европы и мира в индивидуальном многоборье. Всего в его активе три золота чемпионата мира–2019 и шесть наград высшей пробы, завоёванных на чемпионатах Европы. Также Никита — серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года в команде.