Чемпионаты мира по спортивной и художественной гимнастике 2021 года пройдут в Китакюсю

Чемпионаты мира по спортивной и художественной гимнастике 2021 года пройдут в японском Китакюсю, сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики на официальном сайте.

Планировалось, что чемпионат мира 2021 года по спортивной гимнастике пройдёт в Копенгагене (Дания), однако из-за пандемии коронавируса организаторы отказались от проведения турнира. Таким образом, мировые первенства пройдут в Китакюсю друг за другом в октябре следующего года.

В прошлом году на чемпионате мира по спортивной гимнастике российские спортсмены завоевали по три золотые, серебряные и бронзовые медали, а на чемпионате мира по художественной гимнастике — восемь золотых медалей из девяти, две серебряные и три бронзовые награды.