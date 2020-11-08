Гандболистка ЦСКА и сборной России Михайличенко успешно перенесла операцию на колене
Левая полусредняя женской сборной России по гандболу и московского ЦСКА Елена Михайличенко успешно перенесла операцию на колене, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Сообщается, что ориентировочные сроки восстановления спортсменки — 6–7 месяцев.
«В четверг утром девушка вылетела в Швейцарию, а уже в субботу вечером ей была проведена операция, прошедшая без осложнений. С этого момента Елена приступит к реабилитации под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.
В дебюте матча Суперлиги с «Ростовом-Дон» Михайличенко получила травму колена в столкновении с игроком ростовского клуба Анной Сень.
Елена вошла в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдёт в Дании и Норвегии с 3 по 20 декабря.
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