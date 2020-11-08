Анна Вяхирева: после окончания карьеры точно не стану тренером. В политику тоже не пойду

Олимпийская чемпионка гандболистка «Ростова-Дон» Анна Вяхирева ответила на вопрос, чем планирует заниматься после завершения профессиональной карьеры.

«Сложно ответить на этот вопрос. Мне, наверное, проще сказать, чем точно не буду заниматься. Это тренерская работа. И, в принципе, не хотела бы связывать жизнь со спортом. В политику тоже не пойду – от меня эта тема очень далека. А вот заниматься семьёй очень хочу», — приводит слова Вяхиревой «Команда России».

В гандбольной Лиге чемпионов команда «Ростов-Дон» одержала четвертую победу, обыграв «Эсбьерг», и возглавила таблицу группы А, набрав в пяти матчах девять очков. «Эсбьерг» потерпел четвёртое поражение в шести матчах и занимает шестое место.