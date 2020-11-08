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Алексей Власенко переизбран в бюро Европейской лиги плавания

Алексей Власенко переизбран в бюро Европейской лиги плавания
Другие / Водные виды спорта 0

Алексей Власенко переизбран в бюро Европейской лиги плавания (LEN), сообщает ТАСС.

Власенко — единственный представитель России в бюро LEN. Впервые в его состав он был избран в июне 2018 года.

Выборы в бюро LEN прошли сегодня, 8 ноября, в формате видеоконференции. Планировалось, что конгресс будет собран 10 мая в Будапеште (Венгрия), однако из-за пандемии коронавируса он был перенесён на осень. В ходе конгресса также был переизбран глава организации итальянец Паоло Барелли.

55-летний Алексей Власенко возглавил Федерацию прыжков в воду России в октябре 2010 года, в ноябре 2016-го был избран президентом Федерации синхронного плавания России, а в декабре того же года занял должность президента Федерации водного поло России.

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