Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гандболистки ЦСКА обыграли «Оденсе» в Лиге чемпионов

Гандболистки ЦСКА обыграли «Оденсе» в Лиге чемпионов
Другие / Гандбол 0

Гандболистки московского ЦСКА в матче группового этапа женской Лиги чемпионов на своей площадке победили датский «Оденсе» со счётом 27:23. Самой результативной в составе ЦСКА стала полусредняя Полина Ведехина, которая забросила 6 мячей. По 4 раза отличились Антонина Скоробогатченко и Марина Судакова. У «Оденсе» 6 точных бросков свершила Никке Гроот.

Лидерство в группе В сохранил венгерский «Дьёр». ЦСКА с пятью победами в шести матчах занимает второе место. На счету «Оденсе» 8 очков, команда располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре ЦСКА вновь сыграет с «Оденсе». Встреча пройдёт 15 ноября в Дании.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Группа В

ЦСКА (Россия) — «Оденсе» (Дания) — 27:23 (14:11).

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020