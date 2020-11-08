Гандболистки ЦСКА обыграли «Оденсе» в Лиге чемпионов
Гандболистки московского ЦСКА в матче группового этапа женской Лиги чемпионов на своей площадке победили датский «Оденсе» со счётом 27:23. Самой результативной в составе ЦСКА стала полусредняя Полина Ведехина, которая забросила 6 мячей. По 4 раза отличились Антонина Скоробогатченко и Марина Судакова. У «Оденсе» 6 точных бросков свершила Никке Гроот.
Лидерство в группе В сохранил венгерский «Дьёр». ЦСКА с пятью победами в шести матчах занимает второе место. На счету «Оденсе» 8 очков, команда располагается на четвёртой строчке.
В следующем туре ЦСКА вновь сыграет с «Оденсе». Встреча пройдёт 15 ноября в Дании.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Группа В
ЦСКА (Россия) — «Оденсе» (Дания) — 27:23 (14:11).
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