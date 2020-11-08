Александра Солдатова: учёбу и спорт совмещать сложно, но возможно

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, как совмещала учёбу и выступления на соревнованиях.

«В рубрике «вопрос-ответ» мне часто задают вопрос, как проходила моя учёба во время большой загруженности в зале и насколько тяжело мне давалось совмещение. Решила ответить сразу всем.



Помню, что когда я ещё не была в сборной и соответственно не жила в Новогорске, то я каждый день ходила в школу. На 6-7-м уроке, когда подступала усталость и сосредоточиться было уже тяжело, я начинала думать о том, что скоро тренировка! Эти мысли давали мне заряд, и я как будто просыпалась, понимая, что ещё чуть, и я побегу в зал на тренировку. Так происходило абсолютно каждый день. Утро – школа — тренировки.



Потом я оказалась в Новогорске, где тренировки уже длились минимум по 8 часов, а после них ещё были восстановительные процедуры. Времени на учёбу уже почти не оставалось, но, конечно, я понимала, что это важно и что ГИА и ЕГЭ никто не отменит просто потому, что я член сборной.



Приходилось самой искать репетиторов, договариваться и учиться в любую свободную минуту. Учиться поздно вечером после тренировок, брать учебник в кабинет врача, на массаж, даже в столовую. Словом, если хочешь сдать экзамен на отлично, то будь добра попотеть. Скажу честно, это было нелегко. После тренировок ты садишься за учебники и иногда проводишь за ними кучу времени до поздней ночи, а утром — снова в зал.



Но я всегда понимала, что учёба важна и что без неё никак. Я знала, что хочу быть хорошим спортсменом и образованным человеком. Поэтому отвечая на изначальный вопрос: учёбу и спорт совмещать сложно, но возможно», — написала Солдатова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».