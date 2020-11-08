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«До стального пресса мне далеко, но я стараюсь». Анжелика Сидорова показала тренировку

«До стального пресса мне далеко, но я стараюсь». Анжелика Сидорова показала тренировку
Другие / Лёгкая атлетика 0

Чемпионка мира в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, показала тренировку, направленную на укрепление мышц пресса.

«До стального пресса Людмилы Жук и Людмилы Петровой мне, конечно, далеко, но я стараюсь. Тут ещё и руки отключает, плюс имитация для шеста. Ну и, как обычно, оказалось, что снимать тренировки, когда каждый день умираешь, довольно сложно. Как вы все это делаете?» — написала Сидорова на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Анжелики Сидоровой в «Инстаграме».

Кроме победы на чемпионате мира – 2019, в активе Сидоровой золото чемпионата Европы – 2014 и зимнего первенства континента 2015 года. Международный сезон-2020 Сидорова вынуждена была пропустить, так как из-за скандала, связанного с так называемым «делом Лысенко» международная федерация приостановила выдачу российским легкоатлетам нейтрального статуса.

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