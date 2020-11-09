Российские самбисты завоевали 17 золотых медалей на чемпионате мира

Сборная России по самбо завоевала 17 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали на чемпионате мира, который проходил в сербском городе Нови-Саде, сообщает «Р-Спорт».

В последний соревновательный день победы в финальных схватках одержали Анастасия Валова (весовая категория до 56 кг), Ольга Артошина (свыше 80 кг), Самвел Казарян (до 82 кг), Артём Осипенко (свыше 100 кг), Владимир Ламанов (боевое самбо, до 52 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 68 кг) и Султан Алиев (боевое самбо, до 90 кг). Серебряную награду выиграл Александр Матайс (до 62 кг), бронзовую медаль взяла Анастасия Филиппович (до 68 кг).

Сборная России выиграла медальный зачёт чемпионата мира по самбо, а также заняла первые места в зачётах среди мужчин, женщин и в боевом самбо. Второе место в общекомандном зачете заняла сборная Беларуси (3-5-5), третье — команда Украины (2-7-10).