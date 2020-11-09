Правительство РФ упростило порядок выезда российских спортсменов за границу

Правительство Российской Федерации упростило порядок выезда российских спортсменов за границу для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

«Российские спортсмены, тренеры, судьи и другие специалисты в области физической культуры смогут выезжать за границу по упрощённым правилам. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин.

Теперь Министерство спорта будет составлять список граждан, которые планируют принять участие в спортивных соревнованиях за пределами России, а затем направлять его в ФСБ и Росавиацию.

Решение упростит выезд спортсменов и специалистов в области физической культуры за пределы России для участия в международных соревнованиях.

Распоряжение, которое подписал Михаил Мишустин, также снимает ограничения на проезд этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу России», — говорится в сообщении.