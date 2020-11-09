Глава ОКР — о слушаниях дела РУСАДА в CAS: ждём справедливого и целостного решения

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выступил с заявлением по итогам слушаний по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые в течение 4 дней проходили в Спортивном арбитражном суде (CAS).

ОКР, участвовавший в процессе в качестве третьей стороны, имеет все основания ожидать беспристрастного и справедливого решения Коллегии арбитров CAS, так как позиция ОКР по всем вопросам, относящимся к компетенции организации, была доведена до участников слушаний и Коллегии арбитров предельно чётко, убедительно и доказательно. В основе позиции ОКР неукоснительное следование нормам права и релевантный опыт мировой спортивной, публичной и частноправовой практики.

«Мы удовлетворены тем, насколько детально и аргументировано была доведена позиция Олимпийского комитета России. Довольны итогами этого этапа нашей совместной работы с юристами и адвокатами, представляющими наши интересы. Ждём от CAS справедливого и целостного решения. Добавлю лишь, что, благодаря закрытому формату слушаний, арбитры смогут избежать ненужного давления, оперировать фактами и сугубо юридическими аспектами, не реагировать на всевозможные информационные вбросы и провокации (со стороны ряда (зарубежных) оппонентов). Все дальнейшие комментарии будут возможны по итогам вынесения CAS решения и разъяснения всех его составляющих. Мы неизменно привержены тому, что реальная справедливость должна восторжествовать, наказание должно быть неотвратимо для любого нарушителя, но применяться оно должно в форме индивидуальных санкций на основании весомых доказательств», — приводит заявление Позднякова пресс-служба ОКР.