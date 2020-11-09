Евгений Трефилов: этой гадости – коронавируса — у меня уже нет

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу, первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) и почётный президент краснодарской «Кубани» Евгений Трефилов сообщил, что был выписан из московской больницы, так как вылечился от коронавируса. Трефилов был госпитализирован в конце октября.

«Меня выписали, уже вернулся домой. Этой гадости – коронавируса — у меня уже нет, провели три теста. Чувствую себя уже лучше, но врачи обещают последствия после коронавируса. Есть проблемы с лёгкими, но нормально. Хотел пойти сегодня на тренировку, но не пустили, говорят, чтобы посидел ещё дома. Ничего, вылезли и вылезли, постараюсь не доставить кому-то удовольствие.

Пусть народ с коронавирусом не шутит. Я тоже так думал, что это фигня, а оказалось, что нет. У меня в больнице окна были напротив реанимации, и то, что я увидел… Не дай бог. Поэтому берегите себя", — приводит слова Трефилова РИА «Новости».