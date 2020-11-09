«Масочный режим даже на пляже, в жару 33 градуса». Ляйсан Утяшева — о путешествии в Дубай

Неоднократная победительница российских и международных соревнований, двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004), обладательница Кубка мира — 2001/2002 Ляйсан Утяшева рассказала о путешествии в Дубай.
«Вернулась из Дубая. Делюсь наконец своими впечатлениями. Город соблазн! Любой каприз за ваши деньги… Красиво очень всё!
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Масочный режим соблюдается даже на пляже, в жару 33 градуса… Но море очень тёплое.
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Чтобы попасть — тест на COVID делают при влёте в страну бесплатно, результаты ищешь потом сам по QR-коду.
Перелёты Москва — Дубай очень (от слова очень) дорогие и всего 2 рейса в неделю. Сразу предупреждаю: нужно набраться терпения, если полетите в Дубай через Каир. Энтузиастам советую всё сдать в багаж, ибо сумки просматривают через каждый поворот… Не берите с собой ножнички, антисептики, спреи, зажигалочки. Всё это у вас заберут в Каире — им нужнее.
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P. S. У меня вытащили щипчики для бровей, которые пролетали со мной два года и были даже в Новой Зеландии, но в Каире понадобились… Могу понять почему...» — написала Утяшева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ляйсан Утяшевой в «Инстаграме».
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