Чемпионат мира по борьбе пройдёт в формате индивидуального Кубка мира

Объединенный мир борьбы (UWW) принял решение об изменении формата проведения чемпионата мира по спортивной борьбе. Соревнования, которые пройдут в Белграде (Сербия), будут организованы в формате индивидуального Кубка мира. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России и вице-президент UWW Михаил Мамиашвили.
«Мы проведём индивидуальный Кубок мира, сроки турнира те же, страна та же. Много стран отказалось, и это повлияло — недостаточно стран-участниц. Главным условием проведения чемпионата мира было участие определенного количества стран, выступавших на прошлогоднем чемпионате мира, но отказались Океания, страны Латинской Америки, большое количество стран, где коммуникации закрыты», — цитирует Мамиашвили ТАСС.
Чемпионат мира пройдёт с 12 по 20 декабря.
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