Шарлотт Калла заподозрила у себя коронавирус и самоизолировалась

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Шарлотт Калла ушла на самоизоляцию вследствие подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Skidor.com.
В настоящее время национальная команда Швеции находится на предсезонном сборе. Калла, которая пожаловалась на головную боль и высокую температуру, прошла тест на коронавирус, результат пока неизвестен.
«У меня умеренные симптомы, но в целом я чувствую себя хорошо. Я оптимистично настроена и надеюсь на быстрое выздоровление. Я чётко следую жёстким правилам, которые установлены на этот случай, и избегаю контактов с людьми», — сказала спортсменка.
33-летняя Калла — трёхкратная олимпийская чемпионка, шестикратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, 10-кратный призёр чемпионатов мира, многократная победительница этапов Кубка мира.
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