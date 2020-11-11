Один из лучших гольфистов мира попал в лунку с огромного расстояния. Мяч ударился о воду

Испанский гольфист Джон Рам, который в июле 2020 года впервые возглавил мировой рейтинг, продемонстрировал впечатляющий удар на турнире серии «Мастерс». Спортсмена не смутило, что на пути мяча к лунке оказалось водное препятствие. Он произвёл удар, и мяч, отскочив от воды, перелетел препятствие, после чего, преодолев огромное расстояние, упал в лунку.
В июле 26-летний Рам стал вторым испанцем, когда-либо поднимавшимся на вершину мирового рейтинга, после Северьяно Бальестероса.
«Каждый день я просыпаюсь с мыслью о том, как стать лучше — лучшим игроком, лучшим человеком. И вот эти усилия окупились. Внести своё имя в историю — это исключительное событие. Бальестерос для всех нас совершенно особенный игрок, и стать вторым после него большая честь», — говорил он тогда.
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