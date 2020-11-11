«Он побуждает людей к агрессии, и это страшно». Севастьянова — о словах Хабиба о Макроне

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова раскритиковала чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова за его грубые слова в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона.

Напомним, конфликт Франции с исламским миром начался после того, как Макрон высказался за то, чтобы в стране и дальше публиковались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был убит школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах. Нурмагомедов после этого в грубой форме высказался о Макроне.

«То, что он побуждает людей к агрессии, — это страшно. Абсолютно не поддерживаю, считаю, что это неправильно, хотя это, конечно, очень мягко сказано. У нас и так очень нестабильный мир, нестабильная ситуация, людям тяжело. Зачем ещё побуждать их к жестоким действиям?

Нужно всем держаться вместе, помогать друг другу, а не убивать. Думаю, это обусловлено темпераментом, а также тем, что они живут больше по понятиям и по законам, которые присущи их культуре», — цитирует Севастьянову «Р-Спорт».