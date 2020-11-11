В Беларуси арестовали серебряного призёра Олимпиады Кравченко

Серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин получили по 10 суток административного ареста после акции оппозиции в Минске 8 ноября. Об этом сообщается в «фейсбуке» Белорусского фонда спортивной солидарности.

«Андрея Кравченко и Ивана Ганина согласно волонтёрским спискам осудили на 10 суток. Оба спортсмена направлены в Жодинское СИЗО. Адвокат не был допущен, и никакой информации ему всё ещё не предоставили», — отмечается в сообщении организации.

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.