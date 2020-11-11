Каролина Севастьянова рассказала, как зарабатывает в «Инстаграме»

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова рассказала, за счёт чего ей удаётся зарабатывать в социальной сети «Инстаграм».

«Никогда не думала, что в «Инстаграме» можно зарабатывать деньги. Я даже не поверила сначала, когда один очень известный американский бренд спортивной одежды предложил контракт. Всё, что требуется, — выставлять три-четыре фотографии в месяц, и за это я получаю такую зарплату, которая здесь, в России, считается очень высокой, ради которой у нас нужно пахать день и ночь.

Спорт не вечен. Если бы я была умнее, то, наверное, начала заниматься бы этим гораздо раньше — лет в 17-18. Я потеряла очень много времени. Изначально создала страницу в формате for fun (ради смеха. — Прим. «Чемпионата»), но сейчас удаётся это монетизировать. Очень хорошие контракты есть, они приносят приличный доход. В основном это зарубежные бренды. В России я пока не очень понимаю, как работать. А в Англии, например, очень хорошо получается», — цитирует её «Р-Спорт».