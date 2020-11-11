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Представлены маскоты Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Фото

Представлены маскоты Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Фото
Другие / Прочие виды спорта 0

Маскотами Всемирной летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге станут девушка-блогер, олень и соболёнок. Они носят имена Хитти, Ягги и Кедри. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Талисманы Универсиады-2023 были представлены Матыциным в ходе программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Первая — Хитти, девушка-блогер. Надеюсь, она будет очень популярна среди гостей. Её имя ассоциируется со словом «малахит», который имеет к Уралу непосредственное отношение.

Ягги — спортсмен-любитель, он очень любит баскетбол и является оленем. Он ест мох, ягель, поэтому такое имя.

Третий — импозантный музыкант соболёнок Кедри, его имя ассоциируется с кедровыми орешками», — сказал Матыцин.

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Вечернего Урганта».

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