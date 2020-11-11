Тест Шарлотт Каллы на коронавирус дал положительный результат

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Шарлотт Калла заразилась коронавирусом. Об этом сообщает NRK.



Ранее спортсменка самостоятельно заподозрила заражение, после чего тут же ушла на самоизоляцию.



«Я хорошо себя чувствую и с оптимизмом жду возвращения к тренировкам. Буду следовать протоколу, который был установлен федерацией и сборной», — сообщила лыжница.



33-летняя Калла — трёхкратная олимпийская чемпионка, шестикратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, десятикратный призёр чемпионатов мира, многократная победительница этапов Кубка мира.