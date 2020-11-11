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Тест Шарлотт Каллы на коронавирус дал положительный результат

Тест Шарлотт Каллы на коронавирус дал положительный результат
Другие / Лыжный спорт 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Шарлотт Калла заразилась коронавирусом. Об этом сообщает NRK.

Ранее спортсменка самостоятельно заподозрила заражение, после чего тут же ушла на самоизоляцию.

«Я хорошо себя чувствую и с оптимизмом жду возвращения к тренировкам. Буду следовать протоколу, который был установлен федерацией и сборной», — сообщила лыжница.

33-летняя Калла — трёхкратная олимпийская чемпионка, шестикратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, десятикратный призёр чемпионатов мира, многократная победительница этапов Кубка мира.

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