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Чебоксары примут предолимпийский чемпионат России по лёгкой атлетике

Чебоксары примут предолимпийский чемпионат России по лёгкой атлетике
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердил календарь соревнований на 2021 год, исходя из которого предолимпийский чемпионат страны пройдёт в Чебоксарах. Об этом сообщила спортивный директор ВФЛА Светлана Абрамова.

«Чемпионат России 2021 года планируется провести в Чебоксарах с 23 по 27 июня», — цитирует Абрамову ТАСС.

Ранее чемпионат России по лёгкой атлетике проходил в Чебоксарах семь раз. Последний из них проводился летом 2019 года. В столице Чувашии должно было пройти национальное первенство и в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены в Челябинск.

Олимпийские игры в Токио, которые изначально должны были состояться летом 2020 года, пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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