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Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина отменены из-за коронавируса

Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина отменены из-за коронавируса
Другие / Прочие виды спорта 0

Сразу четыре этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина не состоятся из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает портал Kyodo News со ссылкой на организаторов соревнований.

Все старты должны были пройти в 2021 году в Саппоро (Япония). Женские соревнования были запланированы на 9-10 января, мужские — на 6-7 февраля.

«Мы придаём первостепенное значение обеспечению безопасности большого количества участников турнира. Исходя из этого мы пришли к выводу, что у нас нет другого выбора, кроме как отменить январские этапы Кубка мира», — говорится в сообщении организаторов.

Ранее стало известно об отмене женского этапа Кубка мира в Дзао (Япония), который должен был проходить с 15 по 17 января.

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