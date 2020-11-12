Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина отменены из-за коронавируса
Сразу четыре этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина не состоятся из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает портал Kyodo News со ссылкой на организаторов соревнований.
Все старты должны были пройти в 2021 году в Саппоро (Япония). Женские соревнования были запланированы на 9-10 января, мужские — на 6-7 февраля.
«Мы придаём первостепенное значение обеспечению безопасности большого количества участников турнира. Исходя из этого мы пришли к выводу, что у нас нет другого выбора, кроме как отменить январские этапы Кубка мира», — говорится в сообщении организаторов.
Ранее стало известно об отмене женского этапа Кубка мира в Дзао (Япония), который должен был проходить с 15 по 17 января.
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