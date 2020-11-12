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Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере перенесён

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере перенесён
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежская лыжная ассоциация и Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняли совместное решение о переносе этапа Кубка мира в Лиллехаммере. Об этом сообщается на официальном сайте FIS.

«Учитывая непростое время, в которое мы живём, неопределённость и последствия, Норвежская лыжная ассоциация считает, что проводить этап Кубка мира в Лиллехаммере сейчас — неправильное решение.

Мы проконсультируемся с FIS и местными организаторами и постараемся как можно быстрее сообщить обновлённую информацию.

Уверен, учитывая риск для здоровья всех участников соревнований, перенос этапа — правильное решение», — сообщил президент Норвежской лыжной ассоциации Эрик Рёсте.

О новых датах проведения стартов станет известно позже. Изначально гонки должны были пройти с 4 по 6 декабря.

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