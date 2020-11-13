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«Дело не в платье, а в том, как его носят». Солдатова предстала в эффектном наряде

«Дело не в платье, а в том, как его носят». Солдатова предстала в эффектном наряде
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала две новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». На снимках спортсменка одета в эффектное красное платье.

«Дело не в платье, а в том, как его носят», — подписала она фотографии.

Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Почему так красивоо?».
«Это ваш стиль. Однозначно».
«Шикарно, нет слов».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

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