«Дело не в платье, а в том, как его носят». Солдатова предстала в эффектном наряде

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала две новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». На снимках спортсменка одета в эффектное красное платье.



«Дело не в платье, а в том, как его носят», — подписала она фотографии.

Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.



Вот что написали подписчики в комментариях.



«Почему так красивоо?».

«Это ваш стиль. Однозначно».

«Шикарно, нет слов».



22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).