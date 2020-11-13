Сборная России по лыжным гонкам прибыла в Финляндию
Представители сборной России в полном составе прибыли в Финляндию, где через две недели стартует новый сезон Кубка мира по лыжным гонкам.
«Когда все в сборе! Все спортсмены прибыли в Муонио (Финляндия) и планомерно готовятся к стартам», — сообщается в «инстаграме» сборной.
Фотография доступна на странице Федерации лыжных гонок России в «Инстаграме».
В Муонио сборная России будет готовиться к началу сезона. С 20 по 22 ноября пройдут контрольные старты команды.
Первый этап Кубка мира нового сезона пройдёт с 27 по 29 ноября Руке (Финляндия). С полным расписанием Кубка мира сезона-2020/2021 можно ознакомиться на «Чемпионате».
Ранее стало известно о переносе этапа Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
- 13 ноября 2020
-
01:06
-
00:56
- 12 ноября 2020
-
23:55
-
23:08
-
19:18
-
13:40
-
09:10
-
00:24
- 11 ноября 2020
-
22:53
-
22:09
-
21:06
-
15:49
-
15:35
-
14:50
-
13:12
-
12:32
-
12:10
-
09:29
-
09:15
- 10 ноября 2020
-
23:30
-
15:35
-
14:31
- 9 ноября 2020
-
23:54
-
18:11
-
17:27
-
11:23
-
09:43
- 8 ноября 2020
-
23:32
-
22:18
-
19:57
-
18:14
-
17:19
-
15:28
-
14:51
-
14:24
Партнерский контент