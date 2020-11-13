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Сборная России по лыжным гонкам прибыла в Финляндию

Сборная России по лыжным гонкам прибыла в Финляндию
Другие / Лыжный спорт 0

Представители сборной России в полном составе прибыли в Финляндию, где через две недели стартует новый сезон Кубка мира по лыжным гонкам.

«Когда все в сборе! Все спортсмены прибыли в Муонио (Финляндия) и планомерно готовятся к стартам», — сообщается в «инстаграме» сборной.

Фотография доступна на странице Федерации лыжных гонок России в «Инстаграме».

В Муонио сборная России будет готовиться к началу сезона. С 20 по 22 ноября пройдут контрольные старты команды.

Первый этап Кубка мира нового сезона пройдёт с 27 по 29 ноября Руке (Финляндия). С полным расписанием Кубка мира сезона-2020/2021 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Ранее стало известно о переносе этапа Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

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