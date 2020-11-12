Мужская сборная России стала золотым призёром чемпионата Европы по велотреку
Мужская сборная России выиграла командную гонку на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Сборная в составе Александра Дубченко, Льва Гонова, Никиты Берсенева и Александра Евтушенко опередили сборные Италии и Швейцарии, которые завоевали серебряные и бронзовые медали соответственно.
Кроме того, россиянка Диана Климова стала четвертой в гонке на выбывание. Победила британка Элинор Баркер, второй стала итальянка Ракеле Барбьери, третьей — Мария Мартинш из Португалии.
Ещё один россиянин Сергей Ростовцев, ранее ставший третьим в гонке на выбывание, во второй соревновательный день занял пятое место в скретче.
Континентальное первенство проходит в Пловдиве (Болгария) при пустых трибунах. Соревнования завершатся 15 ноября.
Мужская и женская сборные России стали победителями чемпионата Европы по велотреку
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