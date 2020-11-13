Гендиректор ВАДА: снижение числа тестов в пандемию — не конец борьбы с допингом
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли заявил, что вынужденное сокращение объёмов допинг-тестов во время пандемии коронавируса не значит, что организация перестала бороться с допингом.
«Да, в условиях пандемии количество тестов спортсменов сейчас значительно уменьшились, но это вовсе не означает окончание борьбы с допингом. Это также не значит, что все спортсмены теперь поголовно нарушают правила. Ты не становишься „допером“ за одну ночь, не начинаешь вдруг принимать что-то запрещённое. Давайте посмотрим на положение вещей в перспективе. Безусловно, у нас есть опасения, но надо принять тот факт, что сейчас потенциально возникают дыры в нашей системе», — сказал Ниггли на пресс-конференции.
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