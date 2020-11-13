Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Регби. Ирландия — Уэльс. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гендиректор ВАДА: снижение числа тестов в пандемию — не конец борьбы с допингом

Гендиректор ВАДА: снижение числа тестов в пандемию — не конец борьбы с допингом
Другие 0

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли заявил, что вынужденное сокращение объёмов допинг-тестов во время пандемии коронавируса не значит, что организация перестала бороться с допингом.

«Да, в условиях пандемии количество тестов спортсменов сейчас значительно уменьшились, но это вовсе не означает окончание борьбы с допингом. Это также не значит, что все спортсмены теперь поголовно нарушают правила. Ты не становишься „допером“ за одну ночь, не начинаешь вдруг принимать что-то запрещённое. Давайте посмотрим на положение вещей в перспективе. Безусловно, у нас есть опасения, но надо принять тот факт, что сейчас потенциально возникают дыры в нашей системе», — сказал Ниггли на пресс-конференции.

Чемпион мира Ярошенко поборется за пост чиновника, несмотря на допинговое прошлое
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020