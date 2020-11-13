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Глава ВАДА: рекомендация отстранить Россию была верной. Это величайший скандал в истории

Глава ВАДА: рекомендация отстранить Россию была верной. Это величайший скандал в истории
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька выразил мнение, что организация приняла верное решение, когда в декабре 2019 года порекомендовала отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Я считаю, что это был величайший скандал в истории спорта и решение, принятое ВАДА в прошлом году, было верным», — цитирует Баньку ТАСС.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обжаловало это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), вердикт станет известен в конце 2020 года.

«ВАДА удовлетворено тем, как оно было представлено на заседании CAS, решения которого мы теперь ожидаем. ВАДА сделало всё возможное, чтобы хорошо подготовиться к слушаниям.

Считаю, что мы действовали и продолжаем действовать эффективно по этому сложному вопросу. Теперь решение за CAS, давайте же дождёмся его», — добавил Банька.

В РУСАДА отреагировали на заявление 14 стран, которые призвали реформировать ВАДА
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