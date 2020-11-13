«Вяльбе очень недовольна». Россия может сняться с этапов Кубка мира по лыжным гонкам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что национальная команда страны может сняться с некоторых этапов Кубка мира. По его словам, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, недовольная принятыми Международной федерацией лыжного спорта (FIS) мерами, опасается риска заражения спортсменов коронавирусом.

«Не понимаю, что делают в FIS. Вяльбе очень недовольна», — приводит слова Крамера NRK.

По словам тренера, не исключался вариант, при котором сборная России в сезоне-2020/2021 выступит только на «Тур де Ски».

«Мы выжидали, потому что думали, что FIS перейдёт к плану «Б». Но этого так и не случилось. Вяльбе выступила на встрече с представителями нескольких других стран и сказала, что команда сразу вернётся в Россию, если в Руке у кого-то будет положительный результат», — добавил он.

Сезон-2020/2021 стартует в Руке (Финляндия) в конце ноября.