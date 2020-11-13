Вяльбе: FIS не продумала логистику. Если будут заражения, Кубок мира потеряет смысл

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась на тему того, что сборная России может сняться с этапов Кубка мира. Ранее об этом сообщил тренер сборной России Маркус Крамер, объяснив это недовольством Вяльбе в отношении принятыми Международной федерацией лыжного спорта (FIS) мерами безопасности по коронавирусу.

«Сейчас мы от организаторов ожидаем чего угодно. Считаю, что они заранее не продумали безопасную логистику для спортсменов и команд в целом.

Вчера в ночи было последнее письмо Пьеру Миньере (директору FIS по лыжным гонкам. — Прим. «Чемпионата»), чтобы они срочно вели переговоры с Финляндией, чтобы отменённый этап Кубка мира в Лиллехаммере провели по возможности в Руке, через одну неделю после традиционного этапа.

Безусловно, мы категорически против переноса Лиллехаммера на январь, потому что у нас там очень плотный график, очень много этапов Кубка мира. Надеемся, что это будет услышано, потому что ответ получили такой, что вроде переносить не собираются, а будут просто отменять.

Последнее совещание с FIS инициировали представители сборной Германии, и я там сказала, что если кто-то будет инфицирован, лже- или по-настоящему, при этом спортсменов не допустят вне зависимости от того, общались они друг с другом или нет, то дальше продолжать Кубок мира не имеет никакого смысла. Мы просто будем тратить деньги непонятно на что. Тем более мы знаем, что есть огромное количество ложных тестов», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».