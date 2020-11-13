Вяльбе: считала, что до Нового года Кубок мира не надо было проводить

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пожаловалась на календарь сезона-2020/2021 Кубка мира, в соответствии с которым соревнования начнутся в Руке (Финляндия) в конце ноября.

«Я вообще считала, что до Нового года Кубок мира не надо было проводить. Слишком сложная эпидемиологическая обстановка в мире, перелёты, переезды. В этом плане IBU сделал правильно, проведение Кубка мира в двух странах обезопасит спортсменов и всех тех, кто рядом, от болезни. Потому что любая поездка в аэропорт — это уже 50% успеха поймать коронавирус.

Финляндия относится к этому с огромным пониманием, за что мы им безмерно благодарны, несмотря на то что там безумно дорогие тесты. На самом деле они проводят несколько исследований, когда у человека получают положительный тест. Они приезжают и на следующий день берут у всей команды, это дорого, но они ищут правдивый результат. И если есть какие-то сомнения, то они не запирают нас всех на ключ, разрешают тренироваться на улице, пока исследование не дойдёт до конца», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».