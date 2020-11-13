В семье шпажистки Колобовой и борца Власова скоро родится ребёнок

Двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в командной шпаге Виолетта Колобова сообщила, что она и её муж, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, ждут ребёнка. Фотографии, на которых будущая мама находится на большом сроке беременности, Виолетта опубликовала на своей странице в «Инстаграме».
«Мы с Романом Власовым решили поделиться с вами радостью. Наша семья в ожидании чуда», – написала Колобова.
Фото можно посмотреть на странице Виолетты Колобовой в «Инстаграме».
Колобова и Власов поженились 24 сентября 2019 года. Торжественная церемония бракосочетания прошла в Мещанском ЗАГСе Москвы.
Отметим, что это уже вторая семья российских борца и фехтовальщицы. Алексей Мишин и Софья Великая воспитывают двоих детей.
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