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В семье шпажистки Колобовой и борца Власова скоро родится ребёнок

В семье шпажистки Колобовой и борца Власова скоро родится ребёнок
Другие / Борьба 0

Двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в командной шпаге Виолетта Колобова сообщила, что она и её муж, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, ждут ребёнка. Фотографии, на которых будущая мама находится на большом сроке беременности, Виолетта опубликовала на своей странице в «Инстаграме».

«Мы с Романом Власовым решили поделиться с вами радостью. Наша семья в ожидании чуда», – написала Колобова.

Фото можно посмотреть на странице Виолетты Колобовой в «Инстаграме».

Колобова и Власов поженились 24 сентября 2019 года. Торжественная церемония бракосочетания прошла в Мещанском ЗАГСе Москвы.

Отметим, что это уже вторая семья российских борца и фехтовальщицы. Алексей Мишин и Софья Великая воспитывают двоих детей.

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