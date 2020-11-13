Роднина ответила Ласицкене в день «юбилея» отстранения ВФЛА

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина ответила легкоатлетке Марии Ласицкене, которая вспомнила о пятилетии отстранения ВФЛА и поблагодарила за этот своеобразный юбилей Министерство спорта, Олимпийский комитет и Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.
«Легкоатлеты должны разобраться в своей федерации и между собой. Мы тоже помним «юбилей»-2008, когда их перед Олимпиадой снимали. Если они в сборной, то это один коллектив, поэтому коллектив тоже должен принимать решение. По крайней мере всегда любая сборная этим отличалась. Коллектив людей — это не только одни результаты. Они помнят пять лет «юбилея», а мы помним 12 лет.
Конечно, это больно и печально. Обидно тем, кто совершенно чистый спортсмен. Я не могу представить, что они переживают. Но, наверное, раз ты выступаешь от сборной, в каком-то коллективе, то, наверное, в этом коллективе в первую очередь члены коллектива должны сами разобраться», — приводит слова Родниной Sport24.
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