Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг пропустит сезон-2020/2021

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг сообщила, что пропустит сезон-2020/2021. Причину решения она не назвала.

«К сожалению, в этом сезоне я не смогу выступать в соревнованиях по лыжным гонкам, о чём очень сожалею. Ведь это то, над чем я много работаю ежедневно, и то, что мне нравится. Нет никаких сомнений, что я сделаю всё возможное, чтобы вернуться более сильной», — приводит слова Эстберг NRK.

Напомним, год назад Эстберг пропустила старт сезона-2019/2020. А в марте 2020-го лыжница получила травму пятки и досрочно завершила сезон.

Кроме двух золотых олимпийских медалей в активе Эстберг победа на чемпионате мира—2015 в командном спринте. В сезоне-2018/2019 норвежская лыжница выиграла общий зачёт Кубка мира.