Стало известно, во сколько сборной России обойдётся тестирование на COVID-19 на Кубке мира

Президент Ассоциации лыжных видов спорта России, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подсчитала, во сколько обойдётся тестирование на коронавирус лыжников сборной России за сезон Кубка мира. Все расходы по тестированию на COVID-19 Международная федерация возложила на сборные.

«Страны прислали свои расценки, мы уже посчитали, во сколько нам обойдётся тестирование, если ничего не изменится. В Финляндии тест стоит € 195, хотя сейчас мы платили по € 224, и за это время их прошли очень многие, поскольку сдавали неоднократно. Если посчитать по всему Кубку мира, от начала и до конца, то выходит сумма в € 523 тысячи. Откуда брать такие деньги? Это ещё притом что в Италии он будет сделан бесплатно, если ты туда приезжаешь на 10 дней. В Германии он стоит € 25 или € 29, но для тех, кто приезжает на соревнования, — € 125, € 195.

FIS во всё это не вмешивается, потому что считает, что это должны решать организаторы по законам страны, которая принимает соревнования. Мне кажется, это не совсем правильно, FIS необходимо было вмешаться в эту ситуацию. Ведь жалуются все, не только мы. Американцы посчитали, что им хватит денег только на полсезона, на необходимость больших затрат указали немцы, норвежцы», — приводит слова Вяльбе ТАСС.