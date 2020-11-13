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Губерниев: не понимаю, как допускаем, что королева спорта в России превращается в нищенку

Губерниев: не понимаю, как допускаем, что королева спорта в России превращается в нищенку
Другие / Лёгкая атлетика 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, которая поздравила Минспорт России, ОКР и ВФЛА с пятилетним «юбилеем» отстранения национальной федерации.

«Ласицкене имеет право на любую оценку, потому что сейчас действительно очень непростые времена. Мне остаётся только посочувствовать ей. Этот тот самый случай, когда никакого просвета в лёгкой атлетике не видно. Маша вынуждена просто терять свои лучшие годы. Она пролетела мимо Олимпиад, мимо флага и гимна. Это реальная боль.

Единственное, я очень хочу, чтобы это не было криком вопиющего в пустыне. На такие слова спортсменки должны реагировать спортивные чиновники и руководители. Безусловно, должно быть что-то предпринято, чтобы Маша Ласицкене в обозримом будущем имела возможность выступать с флагом и гимном, да и вообще выступать. Они должны не только словами, но и делами оказать поддержку.

Лёгкая атлетика — это и моя личная боль. Я вижу, как спортсмены уходят выступать в другие команды, это сильно огорчает. Не понимаю, как мы допускаем то, что королева спорта в Российской Федерации превращается в нищенку от спорта», — приводит слова Губерниева Sport24.

«Когда и 5 лет на возврат флага и гимна мало». Мария Ласицкене — об отстранении ВФЛА
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