Губерниев: не понимаю, как допускаем, что королева спорта в России превращается в нищенку

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, которая поздравила Минспорт России, ОКР и ВФЛА с пятилетним «юбилеем» отстранения национальной федерации.
«Ласицкене имеет право на любую оценку, потому что сейчас действительно очень непростые времена. Мне остаётся только посочувствовать ей. Этот тот самый случай, когда никакого просвета в лёгкой атлетике не видно. Маша вынуждена просто терять свои лучшие годы. Она пролетела мимо Олимпиад, мимо флага и гимна. Это реальная боль.
Единственное, я очень хочу, чтобы это не было криком вопиющего в пустыне. На такие слова спортсменки должны реагировать спортивные чиновники и руководители. Безусловно, должно быть что-то предпринято, чтобы Маша Ласицкене в обозримом будущем имела возможность выступать с флагом и гимном, да и вообще выступать. Они должны не только словами, но и делами оказать поддержку.
Лёгкая атлетика — это и моя личная боль. Я вижу, как спортсмены уходят выступать в другие команды, это сильно огорчает. Не понимаю, как мы допускаем то, что королева спорта в Российской Федерации превращается в нищенку от спорта», — приводит слова Губерниева Sport24.
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