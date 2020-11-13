Чемпион мира в беге на 1500 м Манангои дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов

Чемпион мира 2017 года в беге на 1500 метров кенийский легкоатлет Элайджа Манангои дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

27-летний спортсмен дисквалифицирован за непредоставление информации о своём местонахождении для прохождения тестирования в несоревновательный период. Дисквалификация кенийца отсчитывается с 22 декабря 2019 года. Отстранение спортсмена может быть обжаловано.

Кроме золота чемпионата мира в беге на 1500 метров, в активе Манагои серебро первенства планеты 2015 года на той же дистанции.

Аналогичную дисквалификацию за пропуск допинг-тестов мог получить и российский прыгун в высоту Данил Лысенко ещё в 2018 году. Однако в 2019 году на него было заведено новое дело в связи с подделкой документов о прохождении допинг-тестов. Эта история стоила российским легкоатлетам пропуска международного сезона-2020.