Финн Нисканен выиграл контрольную тренировку российских лыжников в Муонио

На сборах в Муонио (Финляндия) мужская сборная России по лыжным гонкам провела контрольную тренировку с участием спортсменов из других команд. Лыжники бежали дистанцию 10 км классическим стилем.

У мужчин лучшим стал финн Ийво Нисканен, опередивший всех россиян на 38 секунд и более. Отметим, что занявший третье место Александр Большунов сломал палку.

Сергей Устюгов и Денис Спицов в гонке не участвовали, так как готовятся по индивидуальной программе.

Контрольная тренировка. Муонио, Финляндия

Мужчины. Классический стиль, 10 км



1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 23.40

2. Алексей̆ Червоткин – отставание 0,38

3. Александр Большунов — +0,41

4. Илья Семиков — +0,46

5. Андрей Ларьков — +0,48

6. Евгений Белов — +0,50.