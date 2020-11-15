Финн Нисканен выиграл контрольную тренировку российских лыжников в Муонио
На сборах в Муонио (Финляндия) мужская сборная России по лыжным гонкам провела контрольную тренировку с участием спортсменов из других команд. Лыжники бежали дистанцию 10 км классическим стилем.
У мужчин лучшим стал финн Ийво Нисканен, опередивший всех россиян на 38 секунд и более. Отметим, что занявший третье место Александр Большунов сломал палку.
Сергей Устюгов и Денис Спицов в гонке не участвовали, так как готовятся по индивидуальной программе.
Контрольная тренировка. Муонио, Финляндия
Мужчины. Классический стиль, 10 км
1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 23.40
2. Алексей̆ Червоткин – отставание 0,38
3. Александр Большунов — +0,41
4. Илья Семиков — +0,46
5. Андрей Ларьков — +0,48
6. Евгений Белов — +0,50.
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