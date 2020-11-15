Наталья Непряева выиграла контрольную тренировку российских лыжниц в Муонио

На сборах в Муонио (Финляндия) женская сборная России по лыжным гонкам провела контрольную тренировку с участием спортсменок из других команд. Лыжницы бежали дистанцию 5 км классическим стилем.

Лидер женской сборной Наталья Непряева вырвала одну секунду у финки Кертту Нисканен, младший брат которой Ийво опередил на аналогичной тренировке всех россиян.

Контрольная тренировка. Муонио, Финляндия

Женщины. Классический стиль, 5 км



1.Наталья Непряева — 13.11

2.Карту Нисканен (Финляндия) – отставание 0,01

3.Катарина Хеннинг (Германия) — +0,02.

7. Татьяна Сорина (Алёшина) – +0,15

12. Яна Кирпиченко — +0,43

16. Христина Мацокина — +0,51

17. Юлия Ступак (Белорукова) — +0,52

19. Екатерина Смирнова — +0,54

19. Алиса Жамбалова — +0,54.