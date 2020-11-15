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Наталья Непряева выиграла контрольную тренировку российских лыжниц в Муонио

Наталья Непряева выиграла контрольную тренировку российских лыжниц в Муонио
Другие / Лыжный спорт 0

На сборах в Муонио (Финляндия) женская сборная России по лыжным гонкам провела контрольную тренировку с участием спортсменок из других команд. Лыжницы бежали дистанцию 5 км классическим стилем.

Лидер женской сборной Наталья Непряева вырвала одну секунду у финки Кертту Нисканен, младший брат которой Ийво опередил на аналогичной тренировке всех россиян.

Контрольная тренировка. Муонио, Финляндия
Женщины. Классический стиль, 5 км

1.Наталья Непряева — 13.11
2.Карту Нисканен (Финляндия) – отставание 0,01
3.Катарина Хеннинг (Германия) — +0,02.
7. Татьяна Сорина (Алёшина) – +0,15
12. Яна Кирпиченко — +0,43
16. Христина Мацокина — +0,51
17. Юлия Ступак (Белорукова) — +0,52
19. Екатерина Смирнова — +0,54
19. Алиса Жамбалова — +0,54.

Финн Нисканен выиграл контрольную тренировку российских лыжников в Муонио
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