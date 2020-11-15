Велогонщица Дарья Шмелёва стала чемпионкой Европы в гите на 500 м

Три медали завоевали российские спортсмены в пятый, заключительный день чемпионата Европы по велоспорту на треке, который проходил в Пловдиве (Болгария).
В гите на 500 м у женщин, как и ранее в спринте, золото разыграли призёры Олимпийских игр россиянки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова. На сей раз Шмелёва оказалась быстрее, обойдя Войнову 0,099 секунды. Бронзовым призёром стала итальянка Мириам Веце.
Россиянки Диана Климова и Мария Новолодская стали серебряными призёрами в мэдисоне на 30 км. В борьбе за золото они лишь одно очко уступили итальянкам Элизе Бальсамо и Виттории Гуацини. Третье место заняли британские гонщицы.
Велотрек. Чемпионат Европы. Пловдив, Болгария
Женщины. Гит на 500 м
1. Дарья Шмелёва (Россия) – 32,720.
2. Анастасия Войнова (Россия) – 33,719.
3. Мириам Веце (Италия) – 33,769.
Мэдисон. 30 км
1. Италия – 52.
2. Россия – 51.
3. Великобритания – 38.
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