Велогонщица Дарья Шмелёва стала чемпионкой Европы в гите на 500 м

Три медали завоевали российские спортсмены в пятый, заключительный день чемпионата Европы по велоспорту на треке, который проходил в Пловдиве (Болгария).

В гите на 500 м у женщин, как и ранее в спринте, золото разыграли призёры Олимпийских игр россиянки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова. На сей раз Шмелёва оказалась быстрее, обойдя Войнову 0,099 секунды. Бронзовым призёром стала итальянка Мириам Веце.

Россиянки Диана Климова и Мария Новолодская стали серебряными призёрами в мэдисоне на 30 км. В борьбе за золото они лишь одно очко уступили итальянкам Элизе Бальсамо и Виттории Гуацини. Третье место заняли британские гонщицы.

Велотрек. Чемпионат Европы. Пловдив, Болгария

Женщины. Гит на 500 м

1. Дарья Шмелёва (Россия) – 32,720.

2. Анастасия Войнова (Россия) – 33,719.

3. Мириам Веце (Италия) – 33,769.

Мэдисон. 30 км

1. Италия – 52.

2. Россия – 51.

3. Великобритания – 38.