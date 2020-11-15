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Первый номер мирового рейтинга в гольфе стал победителем «Мастерса» впервые за 18 лет

Первый номер мирового рейтинга в гольфе стал победителем «Мастерса» впервые за 18 лет
Другие / Прочие виды спорта 0

Американский гольфист Дастин Джонсон стал победителем 84-го турнира «Мастерс», который завершился в Огасте (штат Джорджия). Призовой фонд соревнований составил $ 11,5 млн.

Джонсон захватил лидерство накануне, после третьего раунда, в ходе которого нанёс 65 ударов и добрался до результата «-16», получив четырёхочковый перевес над ближайшими преследователями. В финальном, четвёртом раунде Джонсон нанёс 68 ударов и выиграл с перевесом в пять ударов.

Впервые за 18 лет победителем «Мастерса» стал действующий первый номер мирового рейтинга. В 2002 году подобное удалось Тайгеру Вудсу. Также отметим, что «-20» — это самый низкий счёт в истории и повторение рекорда среди всех мэйджоров.

Гольф. «Мастерс». Огаста, Джорджия
Итоговая таблица

1. Дастин Джонсон (США) — «-20» (65-70-65-68)
2. Кэмерон Смит (Австралия) — «-15» (67-68-69-69)
2. Санджей Им (Южная Корея) — «-15» (66-70-68-69).

Видео можно посмотреть на официальной странице «Мастерса» в «Твиттере».

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