Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в купальнике
Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию, сделанную в бассейне. Спортсменка одета в купальник. Напомним, в 2017 году издание Busted Coveragе признало Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Алисы Шмидт.
Вот какие комментарии оставили подписчики спортсменки.
«Королева красоты».
«Какие красивые глаза».
«Выходи за меня прямо сейчас».
В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м она завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.
Ранее Каролина Севастьянова показала фото, на котором она прикрывает рукой обнажённую грудь.
Каролина Севастьянова показала фото, на котором она прикрывает рукой обнажённую грудь
- 16 ноября 2020
-
09:31
- 15 ноября 2020
-
23:49
-
20:45
-
20:22
-
19:29
-
18:28
-
18:04
-
17:46
-
14:19
-
10:09
-
09:00
- 14 ноября 2020
-
23:08
-
20:49
-
18:20
-
14:01
-
09:00
- 13 ноября 2020
-
22:43
-
20:56
-
20:29
-
19:25
-
19:12
-
18:52
-
18:28
-
18:14
-
17:27
-
14:16
-
14:01
-
12:28
-
12:08
-
11:12
-
09:10
-
03:32
-
01:06
-
00:56
- 12 ноября 2020
-
23:55
Партнерский контент