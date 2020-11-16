Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в купальнике

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию, сделанную в бассейне. Спортсменка одета в купальник. Напомним, в 2017 году издание Busted Coveragе признало Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Алисы Шмидт.

Вот какие комментарии оставили подписчики спортсменки.

«Королева красоты».

«Какие красивые глаза».

«Выходи за меня прямо сейчас».

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м она завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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