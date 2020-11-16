Юлия Ефимова опубликовала фото в купальнике на пляже в Калифорнии
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова похвасталась, как она проводит отдых в Калифорнии.
«Sweet November. На самом деле это фотообои», — написала в своём «инстаграме» Ефимова.
Фото можно увидеть в «инстаграме» Ефимовой.
28-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству наград чемпионатов мира среди отечественных пловцов: у неё 17 наград — шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые. Кроме того, Юлия входит в первую десятку лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях — у российской спортсменки 15 медалей.
Ефимова является трёхкратным призёром Олимпийских игр, а также первой российской пловчихой, побеждавшей в бассейнах на чемпионатах мира.
Юлия Ефимова не выступит на чемпионате России по плаванию
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