Юлия Ефимова опубликовала фото в купальнике на пляже в Калифорнии

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова похвасталась, как она проводит отдых в Калифорнии.

«Sweet November. На самом деле это фотообои», — написала в своём «инстаграме» Ефимова.

Фото можно увидеть в «инстаграме» Ефимовой.

28-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству наград чемпионатов мира среди отечественных пловцов: у неё 17 наград — шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые. Кроме того, Юлия входит в первую десятку лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях — у российской спортсменки 15 медалей.

Ефимова является трёхкратным призёром Олимпийских игр, а также первой российской пловчихой, побеждавшей в бассейнах на чемпионатах мира.