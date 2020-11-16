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Синхронистка Субботина показала растяжку в откровенном купальнике. Губерниев отреагировал

Синхронистка Субботина показала растяжку в откровенном купальнике. Губерниев отреагировал
Другие / Водные виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию, двукратная чемпионка Европы Варвара Субботина опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На фото спортсменка, одетая в откровенный купальник, выполняет растяжку на фоне моря.

«Лето закончилось, фотографии остались. Мы уже приступили к тренировкам! Поэтому фотографий стало меньше, историй тоже. Простите, просто сил не хватает на «Инстаграм», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Варвары Субботиной.

Комментарий к посту оставил, в частности, известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

«Варя, но у нас смотреть фото силы не кончатся никогда...» — написал он.

Вот что написали другие пользователи.

«Мощно!»
«Красота нереальная».
«Вот так идёшь, а тут бах! Такое!»

Комментарии (0)
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