У чемпионки ОИ тяжелоатлетки Сливенко нашли допинг. РУСАДА не выносит решения почти 3 года

По информации «Чемпионата», первая и единственная в российской истории олимпийская чемпионка по тяжёлой атлетике Оксана Сливенко находится в статусе временно отстранённой от соревновательной деятельности. Причина — положительная допинг-проба, которая была взята у спортсменки почти три года назад. С тех пор дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА не вынес окончательного вердикта о виновности или невиновности штангистки.



Оксана Сливенко объявила о приостановке карьеры в сборной России по тяжёлой атлетике в 2014 году, сосредоточившись на кроссфите (вид тяжелоатлетического многоборья), став в этом качестве президентом Федерации функционального многоборья России. В 2017 году решением МОК после перепроверки допинг-проб ей была присуждена золотая медаль Олимпиады-2008.



В том же 2017 году Сливенко заявила о желании вернуться в тяжёлую атлетику. В соответствии с этим она была включена в пул тестирования РУСАДА, и одна из её проб дала положительный результат. Первые слушания по этому делу в дисциплинарной антидопинговой комиссии РУСАДА должны были состояться ещё в 2018 году, но они были отложены в целях сбора дополнительных доказательств спортсменкой. С тех пор уже почти три года Оксана Сливенко находится в статусе временно отстранённой от соревнований. В конце 2018 года, уже находясь в этом статусе, ей была вручена золотая медаль Игр-2008.



В данный момент Оксана Сливенко по-прежнему входит в состав руководства фонда «Гераклион», занимает пост вице-президента Федерации функционального многоборья, даёт мастер-классы по силовой технике в своих соцсетях, под её именем действует коммерческая организация (ООО «Центр функциональной, силовой и кондиционной подготовки «Гераклион» имени Оксаны Сливенко»). Оксана Сливенко — единственная на данный момент российская олимпийская чемпионка в женской тяжёлой атлетике. Трёхкратная чемпионка мира (2006-2007, 2011). Шестикратная чемпионка Европы (2007, 2009-2013).



Подробности этой типичной для российского спорта истории — в материале главного редактора «Чемпионата» Евгения Слюсаренко «У лучшей штангистки в истории России нашли допинг. Дело тянется почти три года».

У лучшей штангистки в истории России нашли допинг. Дело тянется почти три года За это время Оксана Сливенко получила олимпийское золото, родила ребёнка и продолжает жить активной жизнью.