Призёр Олимпийских игр пропустит ЧЕ по дзюдо из-за коронавируса

Нидерландский дзюдоист Хенк Грол пропустит чемпионат Европы—2020, который пройдёт в Праге с 19 по 21 ноября из-за заражения коронавирусной инфекцией.

«К сожалению, вынужден отказаться от участия в предстоящем чемпионате Европы в Праге. Я сдал положительный анализ на COVID-19. После отличной подготовки я был готов побороться за свою девятую медаль на чемпионатах Европы. На данный момент чувствую себя хорошо, никаких жалоб нет. Из-за этого положительный результат теста воспринимается ещё более горько. Я обязательно вернусь в 2021 году», — написал Грол в своём «инстаграме».

35-летний нидерландец трижды за карьеру побеждал на чемпионатах Европы, становился призёром Олимпийских игр и чемпионатов мира.