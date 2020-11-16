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CAS сократил срок дисквалификации австралийской пловчихи Джек до двух лет

CAS сократил срок дисквалификации австралийской пловчихи Джек до двух лет
Другие / Водные виды спорта 0

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации австралийской пловчихи Шейны Джек за нарушение антидопинговых правил с четырёх до двух лет.

Положительный тест спортсменка сдала во время внесоревновательного контроля перед чемпионатом мира по водным видам спорта — 2019. В её пробе был обнаружен анаболик лигандрол. В июле 2019 года она была временно отстранена, а в декабре дисквалифицирована на четыре года Австралийским антидопинговым агентством (ASADA). На это решение Джек подала апелляцию в CAS, где ей удалось доказать, что она не принимала запрещённое вещество преднамеренно.

«Арбитр, основываясь на балансе вероятностей, установил, что Шейна Джек не принимала лигандрол умышленно, и счёл, что она сняла с себя бремя доказывать, что нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным. Арбитр сократил срок дисквалификации до двух лет начиная с даты временного отстранения», — говорится в решении, опубликованном на сайте CAS.

Срок наказания 22-летней пловчихи отсчитывается с 12 июля 2019 года.

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