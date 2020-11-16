Источник: чемпиону ОИ-2016 из Кении грозит 20 лет тюрьмы за связь с несовершеннолетней

Олимпийский чемпион 2016 года, двукратный чемпион мира в беге на 3000 м с препятствиями кениец Консеслус Кипруто подозревается в педофилии, сообщает Associated Press.

Согласно предъявленному обвинению, 25-летний Кипруто якобы имел половую связь с 15-летней девочкой 20 и 21 октября. При этом, как сообщают кенийские СМИ, девушка исчезла из своего дома и оставалась в доме Кипруто в течение трёх дней. Инцидент произошёл в городе Капсабет. Спортсмен был арестован в прошлую среду, 11 ноября. Виновным в преступлении он себя не признал и был освобождён под залог в размере $ 1,8 тыс.

По кенийским законам за связь с лицом, не достигшим 18 лет, Кипруто, если он будет признан виновным, грозит тюремное заключение сроком более 20 лет.